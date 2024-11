Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia ha fissato per ore la porta aspettando che qualcuno dei suoi amici entrasse per festeggiarla ma non si è presentato nessuno”: lo sfogo della mamma fa il giro del web

“È vergognoso. Miahaper ore lachedeiper“. Inizia così loche unaha affidato ai social per raccontare quanto accaduto al quinto compleanno di suaBianca, festeggiato – se così si può dire – in una sala rimasta vuota. Sì, perchédei 25 bambini invitati si èall’appuntamento.È successo nei giorni scorsi a Macchie, un piccolo paese vicino a Castiglione del Lago, in Umbria: come ricostruisce Il Messaggero, la famiglia di Bianca aveva organizzato una festa in una sala giochi di Cortona, con palloncini, gonfiabili, biliardino, saltarelli, pop corn e la classica torta con le candeline. Ma nonostante i 35 inviti consegnati a scuola,si è. Dieci bambini avevano dato disdetta con largo anticipo, ma degli altri 25 nessuna notizia.