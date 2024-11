Quotidiano.net - Impotenza maschile in crescita (con il tumore alla prostata): le cause e le nuove cure

Roma, 11 novembre 2024 – Problemi di erezione per 3 milioni di italiani, il 13% di maschi adulti. Sono le statistiche – in– che la Società italiana di andrologia rende note oggi, prima Giornata nazionale per la salute dell’uomo. Il report ci fa sapere che tra i 40 e i 70 anni le disfunzioni erettili colpiscono un maschio su due. La Società da febbraio ha avviato una campagna per sensibilizzareprevenzione andrologica i più giovani. Abbiamo rivolto tre domande al presidente, Alessandro Palmieri, professore di Urologia all’università Federico II di Napoli. Problemi di erezione, quali sono le? Ma quali sono leprincipali delle disfunzioni erettili? “Lesono molteplici – mette in fila il professore -. Dai problemi vascolaririduzione del testosterone, con il passare degli anni.