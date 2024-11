Thesocialpost.it - Guida lo scuolabus dei bambini ubriaco e si schianta: tasso alcolemico record

L’autista delloha accompagnato gli studenti a scuola, ma durante il ritorno al parcheggio ha urtato un cartello stradale e si è ritrovato nel fossato accanto alla strada. Quando sono intervenuti i carabinieri, si sono resi conto che l’uomo era in stato di ebbrezza. Per questo motivo, la sua patente è stata revocata e ha subito il licenziamento, con la prospettiva di dover affrontare anche un procedimento penale. Leggi anche: Giorgia Meloni durissima contro il sindaco Lepore: “Ha una doppia faccia”L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi nei pressi di Senna Lodigiana, lungo la provinciale 126, in provincia di Lodi.Il conducente, un 61enne, non era un impiegato comunale ma lavorava per una ditta esterna incaricata della gestione del trasporto scolastico per conto dell’ente.