Grave insinuare regie da Roma | Bologna Piantedosi tuona contro Lepore

Più che placarsi, la polemica sugli scontri atra antagonisti e agenti si infiamma. All'attacco frontale al governo del sindaco Matteo, che ha addirittura parlato di "camicie nere", ha replicato la Prefettura: "Si fa presente che la manifestazione organizzata dal Movimento nazionale rete dei Patrioti d'Italia per la giornata di sabato 9 novembre è stata oggetto di approfondito esame in sede di comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica" e che "dopo attenta analisi si è preso atto della insussistenza di motivazioni che avrebbero potuto legittimare un divieto dello svolgimento della stessa". Ma per fare chiarezza e rispondere alle accuse della sinistra rossa e alle parole forti del primo cittadino del capoluogo dell'Emilia-gna è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo, che si è detto "stupefatto".