Anteprima24.it - Bullismo a Caserta, 14enne minaccia e schiaffeggia coetaneo: Questore lo ammonisce

Tempo di lettura: < 1 minutoSono circa 100 i provvedimenti in materia di prevenzione emessi negli ultimi giorni daldiAndrea Grassi, tra questi la misura dell’ammonimento notificata dalla Polizia di Stato ad unbullo, che hato unattraverso una nota chat di messaggistica. Non solo, dopo averlo incontrato in strada, il bullo hato la sua vittima, anche in presenza di altri ragazzi.L’istituto dell’ammonimento nei confronti di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni è stato introdotto, nel 2023, dal cosiddetto “Decreto Caivano”, ed ha trovato già diverse applicazioni nelno. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dagli investigatori della Divisione Anticrimine della Questura di, il movente del violento atto diche ha visto protagonisti, seppur in ruoli completamente diversi, i due 14enni, sarebbe riconducibile a motivi di gelosia per una ragazza contesa.