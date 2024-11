Zon.it - Assunzioni al Comune di Salerno: oltre 3.000 candidati per 45 posti di istruttore di vigilanza

Leggi l'articolo completo su Zon.it

È boom di candidature per il concorso bandito daldi, volto all’assunzione di 45 istruttori dipart-time e a tempo indeterminato per il Corpo di Polizia Municipale. Come riportato da La Città, sono ben 3.386 iche affronteranno la prova preselettiva per contendersi idisponibili, con una competizione che vede una domanda dieci volte superiore all’offerta.Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, è attesa anche la possibilità di ricorsi da parte deiesclusi. La necessità di una preselezione è stata quindi dettata dall’alto numero di domande, segnale di un forte interesse verso i ruoli die sicurezza nelsalernitano.Segui ZON.IT su Google News.