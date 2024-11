Lanazione.it - Sport Movies & Tv, menzione d’onore per il documentario della Nazione su Brizi

Milano, 8 novembre 2024 – Un percorso tra Macerata e Firenze, inseguendo i sogni (viola) di un bambino fino alla loro realizzazione da protagonista del secondo scudettoFiorentina. Per “Lo chiamavano Brizenbauer”, il docufilm realizzato per Lada Roberto Davide Papini, è arrivato un prestigioso riconoscimento, la, a “; Tv“, finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondialetelevisione, del cinema,cultura ecomunicazioneiva, ideato e diretto da Franco Ascani.d'onore per ilde Lasu; Tv Le riprese delsono di Michele Coppini, Massimo Nencioni e Lorenzo Console, con montaggio dello stesso Coppini. Si trattavicenda umana eiva di Giuseppe(detto Pino) tra Macerata e Firenze.