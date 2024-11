Feedpress.me - Il Wall Street Journal: "Biden invierà più di 500 missili intercettori a Kiev prima dell'insediamento di Trump"

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

In risposta ai crescenti attacchistici e con droni russi, il Pentagono sta inviando in Ucraina più di 500per il sistema di difesastico Patriot e per il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o NASAMS, il cui arrivo è previsto nelle prossime settimane, secondo un alto funzionario’amministrazione citato dal. L’esito elettorale ha.