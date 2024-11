Liberoquotidiano.it - Cristina Plevani, che fine ha fatto? La lapidaria risposta gela i fan

Ci sarà stato anche il bacio tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in occasione di Halloween, ma in molti si fanno una domanda. Amore e/o adversiting? Claudio Calabi é il nuovo amministratore unico del brand Ferragni. Questi, che é stato AD per RCS Editori, Camuzzi, I Viaggi del Ventaglio, Il Sole 24 Ore e Risanamento Spa, é amico della famiglia Tronchetti Provera. Inoltre la famiglia Tronchetti Provera non sarebbe entusiasta della relazione tra Giovanni, Marco e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia ha fondato l'azienda omonima, e Chiara Ferragni. Questa l'ultima indiscrezione riguardante la coppia che nelle scorse ore è stata fotografata per la prima volta mentre bacia, prova di un legame che va ben oltre la semplice amicizia. A riportare il dettaglio sul presunto malcontento dei Tronchetti Provera è Gabriele Parpiglia.