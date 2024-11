Panorama.it - L’Abi contro i revisori Mef nelle società, adesso si lavora alla possibile mediazione

L'Associazione Bancaria Italiana (Abi) chiede una revisione della norma che prevede la presenza di rappresentanti del Mef nei collegi di revisione delleprivate che ricevono contributi pubblici. La richiesta, avanzata in una memoria depositataCommissione Bilancio della Camera, nasce dalle "incertezze interpretative" della norma stessa, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione alle imprese private.Secondo l'Abi, l'attuale formulazione dell'articolo della Legge di Bilancio che prevede la presenza didel Mefche ricevono contributi superiori a 100 mila euro, rischia di sollevare «evidenti profili di incostituzionalità». L'Associazione chiede, pertanto, una modifica della legge che escluda esplicitamente i soggetti privati dall'ambito di applicazione della norma, al fine di evitare ambiguità e potenziali conflitti legali.