Romadailynews.it - Cina: aziende italiane rafforzano presenza nell’economia verde attraverso CIIE

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Shanghai, 08 nov – (Xinhua) – I prodotti ad alta efficienza energetica, come le pompe in metallo e i sistemi avanzati di gestione idrica delle, stanno attirando l’attenzione alla 7ma edizione in corso della China International Import Expo (), sottolineando il ruolo delle tecnologie verdinel sostenere la transizione ecologica della. Zenit, azienda italiana specializzata in soluzioni per la gestione ambientale e idrica, sta partecipando allaper la sesta volta. Quest’anno presentera’ tre modelli di pompe per acque reflue ecologiche, note per il loro basso consumo energetico e le elevate prestazioni. “Lo sviluppo ecologico e’ una delle principali tendenze del mercato cinese”, ha dichiarato Massimiliano Volta, direttore finanziario e generale di Zenit China.