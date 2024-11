News.robadadonne.it - Alle Olimpiadi il suo ballo fu bersaglio dei social: Rachaeal Gunn si ritira dalla Breakdance

, docente universitaria australiana di 37 anni e brina olimpica di, ha annunciato il suo ritiro in quanto costretta dcritiche feroci e le ridicolizzazioni sui, dopo la sua performancedi Parigi.Diventata un fenomeno virale e poi unsuiha scelto di chiudere il capitolo olimpico dopo essere stata travolta da commenti negativi sul suo stile di, definito “alternativo” e “non convenzionale”.Per molti, infatti, il nome diè sinonimo della “Raygun mania”, ovvero il suo stile di, etichettato come “strano” e “ridicolo” e diventato rapidamente un meme e un motivo di scherno globale.L’ironia che inizialmente caratterizzava i commenti si è trasformata in una pressione insopportabile estessa ha dichiarato che le reazioni hanno superato ogni limite: “Ballare è davvero divertente, ti fa stare bene e non credo che la gente si debba sentire male per il modo in cui balla”.