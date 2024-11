Lanazione.it - La Pistoiese volta pagina. Il verbo di Villa: "Lavorare"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"La formula per vincere?. Anche dalla mattina alla sera, se serve". Pochi voli pindarici, tanta concretezza e idee chiare. Sono stati questi alcuni dei frame della conferenza di presentazione di Alberto, che da martedì è il nuovo allenatore della. L’ex attaccante, arrivato sulla panchina arancione in sostituzione di Domenico Giacomarro, ha già svolto due sedute d’allenamento con la squadra in preparazione dell’impegno di domenica col Piacenza. A introdurlo nella nuova avventura è stato il presidente Sergio Iorio: "Era giunto il momento di fare una scelta importante – ha detto Iorio in videoconferenza –. Un cambiamento di questo genere significa che qualcosa non ha funzionato, ma ciò nonostante siamo ancora in lotta per la vetta. Abbiamo voluto dare un segnale forte per dimostrare che ci crediamo ancora e che non smetteremo di farlo fino all’ultima partita di campionato.