Juventus, dal 2021 bruciati 861 milioni (ma il peggio è alle spalle)

La rivoluzione ha bisogno di tempi lunghi, non solo in campo. Lacontinua ad essere un'azienda lontana dall'equilibrio economico e finanziario: al 30 giugno 2024 ha registrato una perdita di 199,2di euro che allunga la lista dei passivi e porta a 861,5il totale dal 2020. Uno tsunami causato non solo dal Covid che ha costretto Exor a un ulteriore aumento di capitale da 200 per un totale di 900. Quasi un miliardo speso per un club che nell'ultimo quinquennio ha quasi smesso di vincere, smarrendo la strada giusta sia sul piano sportivo che da quello gestionale.Ora, però, ildovrebbe esseresp. Lo ha detto Maurizio Scanavino, amministratore delegato, spiegando che la mancata partecipazione alla Champions League con i suoi effetti diretti e indiretti ha impattato per 77di euro solo per diritti tv e ticketing.