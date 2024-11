Daniele Migani | il broker che veniva dal Cern e la presunta truffa da 50 milioni ai clienti vip

Leggi l'articolo completo su Open.online

Prima di diventare un brocker era fisico nucleare aldi Ginevra. Forse per questosembrava a tanti così affidabile. Perché sosteneva di aver applicato la sua mente di scienziato al mondo della finanza. Ma intanto il tribunale di Milano ha disposto nei suoi confronti un sequestro di beni per 18di euro. La Gip Teresa de Pascale gli contesta investimenti diche lo hanno denunciato e che non l’hanno ancora fatto. Perché secondo il pubblico ministero Giovanni Polizzi il 51enne di Rimini avrebbe esercitato abusivismo finanziario. Non avendo le autorizzazioni necessarie a proporre in Italia le operazioni realizzate in mezza Europa. E perchépotrebbe anche essere un evasore fiscale. Per 2,4di euro tra il 2017 e il 2022.IlchedalLa contabilità diè stata ritrovata nel suo computer.