Lapresse.it - Spagna: Papa, preghiamo per Valencia che soffre sotto l’acqua

Leggi tutto su Lapresse.it

Milano, 6 nov. (LaPresse) – “Ho voluto salutare la Madonna che si prende cura dei poveri, la patrona dichetantoe anche altre parti della”. Lo ha dettoFrancesco, che all’inizio dell’udienza generale in Piazza San Pietro si è soffermato davanti alla statua della ‘Virgen de los desamparados’, raccogliendosi in preghiera e omaggiandola con una rosa bianca. “Io ho voluto che fosse qui la patrona di. Questa immaginetta che gli stessini mi hanno regalato” ha spiegato il, che poi ha esortato i fedeli: “Oggi in modo specialepere per le altre zone della zone dellache stannondo per”.