Ilgiorno.it - Mortara, ladri al liceo Omodeo: rubati tutti i pc portatili

, 6 novembre 2024 –di computer alscientificodi. In azione probabilmente di notte, nel fine settimana, ignoti malviventi hanno rubato 40 notebook all’Istituto superiore in Strada Pavese, per un bottino di almeno 20mila euro. Il furto è stato scoperto lunedì alla riapertura dopo la prolungata chiusura della scuola già da giovedì, per il ponte di Ognissanti. Nella struttura scolastica, che risulterebbe priva di impianti sia antifurto che di videosorveglianza, ihanno forzato la finestra di un’aula al piano terra. Il furto è stato denunciato lunedì ai carabinieri della locale stazione, della compagnia di Vigevano, che hanno effettuato il sopralluogo dando il via alle indagini per risalire ai responsabili. Anche per l’ingombro della refurtiva, il sospetto è che sia entrata in azione una banda composta da più persone, ma potrebbe essersi trattato di un singolo malvivente che avrebbe ripostoi 40 computerin un unico grande borsone.