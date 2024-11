Lapresse.it - Elezioni Usa, Ciriani: “Voterei Trump ma siamo in Italia, la mia leader è Meloni”

Leggi tutto su Lapresse.it

Frae Harris “scelgoperché fa parte della famiglia dei Conservatori ma la miaè Giorgia“. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca, a margine dell’evento organizzato a Villa Miani a Roma in occasione dellepresidenziali americane. “Non mi permetto di dare lezioni agli americani – ha aggiunto – c’è molta tensione ma alla fine credo vincerà la democrazia. Anchein uno dei suoi ultimi interventi ha detto che non vuole violenza”. Secondo“sarà un voto sul filo di lana e questo celebra la democrazia. Gli americani vanno a votare e lo fanno in massa mentre noi abbiamo una affluenza molto bassa. Vediamo in casa nostra prima di criticare gli altri“.