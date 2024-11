Liberoquotidiano.it - "Pronti alla terza guerra mondiale": l'attacco della Serbia su Kamala, nera profezia a urne aperte

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Mentre gli Stati Uniti vanno al voto, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sui risultati che arriveranno questa notte. La vittoria dio quella di Trump possono avere diverse conseguenze sugli assetti mondiali e sugli scenari globali, soprattutto sul fronte degli equilibri geopolitici nei prossimi quattro anni. E unrme importante in questo senso arriva dal presidente, Aleksandar Vucic che lancia un durocandidata dem: "Può darsi che queste elezioni portino la pace, ma possono anche portarecontinuazione, che potrebbe portarci", ha detto Vucictelevisione serba Happy. Vucic ha descritto l'attuale capoCasa Bianca come un "sionista comprovato" e ha previsto che un eventuale trionfo del suo vicepresidente Harris causerà ulteriori problemi in Medio Oriente.