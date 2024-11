Iodonna.it - Nuovo scandalo per il candidato alla Casa Bianca

Leggi tutto su Iodonna.it

L’election day americano si apre con unoe alcune rivelazioni shock che riguardano Donald Trump. Il tycoon sarebbe finito nel mirino di certe dichiarazioni da parte di Jeffrey Epstein, il finanziere trovato morto nel 2019 in carcere dopo essere stato condannato per traffico sessuale. Nel 2017 Epstein, che si considerava amico di Trump, aveva fatto delle rivelazioni sull’attualerepubblicanoa Michael Wollf che allora stava raccogliendo informazioni per il suo libro Fire e Fury. Il sito Daily Beast ha ottenuto le registrazioni dei dialoghi tra i due. E, senza tanti giri di parole, il finanziare afferma che Trump «amava andare a letto con le mogli dei suoi amici». Donald Trump incriminato, la prima volta per un ex presidente: «Una persecuzione, processo farsa» X Leggi anche › “The Apprentice – Alle origini di Trump”: la recensione del film «Donald Trump amava fare sesso con le mogli degli amici» Epstein aveva riferito a Wollf di conoscere bene il tycoon, al punto da definirlo uno dei suoi migliori amici.