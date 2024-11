Secoloditalia.it - FdI, a Riccione il primo Forum delle amministratrici. Fra gli ospiti, Arianna Meloni e Vladimir Luxuria

Sono 200 ledi Fratelli d’Italia – tra sindaci, presidenti, consiglieri donna – che si sono date appuntamento aper la prima edizione deldi aggiornamento dedicato alle donne. La due giorni, dal titolo “Per merito, per amore, per libertà: oltre il soffitto di cristallo, la nostra sfida alle stelle”, si terrà l’8 e il 9 novembre prossimi al Palaed è organizzata dal dipartimento Coordinamento autonomie locali del partito. Fra i presenti anche il responsabile della segreteria politica e tesseramento di FdI,, ministri e sottosegretari. Biondi: “Comuni e governo devono viaggiare in sintonia per dare risposte alle nostre comunità” Leiscritte seguiranno le “lezioni”donne di governo,istituzioni eresponsabili dei dipartimenti di FdI, sui temi che appassionano le comunità locali.