Quifinanza.it - Elezioni Usa, al voto con Trump favorito ma gli italiani credono in Harris

Leggi tutto su Quifinanza.it

Il 5 novembre è il giorno decisivo. Entro la serata, negli Stati Uniti i cittadini avranno espresso il loroper Donaldo Kamalae deciso il futuro non solo del loro Paese, ma di tutto il mondo. Glisono convinti: vincerà la candidata Democratica, ma i modelli predittivi dicono ben altro. Donaldè rimasto fino all’ultimo, ma proprio poche ore prima della mezzanotteha parteggiato i conti. Anche se i principali modelli danno i due candidati appaiati, alcuni difetti nei sondaggi possono indicare che ilsia in realtà il candidato Repubblicano, Donald. Dall'”herding” al “response bias”, il modo in cui la popolazione reagisce ai sondaggi e quello in cui i sondaggisti lavorano influenza le rilevazioni. GlisottovalutanoIn un recente sondaggio, YouTrend ha rilevato che la maggioranza deglicrede che a vincere lenegli Usa sarà Kamala