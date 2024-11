Thesocialpost.it - Andrea “Svario” Barion, morto a 44 anni il fumettista: trovato senza vita in casa

Sgomento e tristezza a Borsea, in provincia di Rovigo, per la morte di, noto con il soprannome di “”. Ildi 44è statonella suadomenica 3 novembre. Ancora ignote le cause del decesso, anche se si teme il suicidio. “Esiste una rabbia che non ha niente a che fare con la cattiveria. È il ruggito di chi sta difendendo la propria fragilità”, aveva scritto infatti l’artista sui social una settimana fa. Parole che ora suonano come un lugubre presagio.Leggi anche: Musica italiana in lutto, se ne va un grande: addio Renato Serio “Ai tuoi occhi belli, al colore del mare, alla tua anarchia, al tuo sorriso, ai tuoi passi di danza, i fumetti, i sorrisi, a tutto quello che è stato, allaun unico ballo di maschere, alle tue solitudini, a tutto ciò che eri, alla dolcezza dei tuoi modi, ad ogni volta che abbiamo suonato ed eri lì.