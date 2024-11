Oasport.it - Hockey ghiaccio: i convocati dell’Italia per il Tamás Sárközy Memorial

La nazionale italiana disuè pronta a tornare in pista per il, torneo annuale che si tiene a Budapest, a cui il Blue Team parteciperà con l’aspettativa di figurare al meglio delle proprie possibilità. A tal proposito, lo staff tecnico guidato dal neo ct Jukka Jalonen (al suo debutto in panchina con la selezione del Bel Paese) ha reso noto l’elenco deiper la rassegna magiara, nella quale l’Italia sfiderà – nell’ordine – la Slovenia (giovedì 7 novembre alle ore 15:00), l’Ungheria padrona di casa (venerdì 8 novembre alle ore 18:45) e la Polonia (sabato 9 novembre alle ore 13:15). Un totale di 27 giocatori, 17 provenienti dalla ICELeague, 4 dalla NLA svizzera, 2 dalla DEL tedesca, e poi 1 per parte dalla SHL svedese, dalla DEL2, dall’Extraliga ceca e dalla AlpsHL.