Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Bagnaia e Martin una spanna sopra tutti, a Barcellona faccio più fatica che a Valencia”

Leggi tutto su Oasport.it

cade nel Gran Premio della Malesia a Sepang quando era in terza posizione, poi risale in moto e arriva dodicesimo limitando al massimo i danni. La terza posizione del Mondiale si deciderà nell’ultima gara a: lo spagnolo ha un punto di vantaggio su Enea Bastianini. Il Cabroncito ha parlato ai microfoni di Sky Sport del duello travissuto in prima persona: “Ho visto tutto il duello train prima fila, ma ho pagato caro il biglietto finendo nella ghiaia (ride, ndr). Loro due oggi andavano molto più forte, come era normale aspettarsiè andato all-in a manetta sin da subito, ma non mi aspettavocosì cattivo sin dall’inizio, la lotta tra loro due da dietro è stata veramente bella. Da dietro ho provato a lottare per rimanere vicino, ma andavano fortissimi.