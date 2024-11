Ilfattoquotidiano.it - Gli incendi dolosi a Milano preoccupano: denunce e sostegno alle vittime, cosa fare subito

Dong Yindan di 18 anni, sua sorella Liu Yinjie di 17 anni, e Pan An di 24 anni, sono morti ain via Cantoni, nella notte tra il 12 e 13 settembre scorso a causa di uno dello showroom della ditta Wang Sas. Stavano dormendo nella struttura, autorizzati dal proprietario. L’o, ci dicono, è sicuramente di natura dolosa, sono state rilevate tracce di acceleranti al pian terreno. Sarebbe stato identificato anche il presunto responsabile. Secondo una nota dell’Ansa del 24 settembre u.s., “ sarebbe anche l’autore delle minacce, il giorno prima e la mattina stessa del rogo, nei confronti del padre e della madre del titolare cinese del magazzino. potrebbe aver agito su mandato di altri in relazione ad un recupero crediti e con modalità estorsive. Pretendeva soldi dai titolari del magazzino. Stando alla denuncia, 20mila euro”.