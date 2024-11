Oasport.it - Rugby, Rovigo espugna il campo del Valorugby, Vicenza vince il derby con Mogliano in Serie A Elite

Leggi tutto su Oasport.it

Si sono disputati i due anticipi della quarta giornata del massimo campionato italiano die oggi andava in scena il big match tra il ValoEmilia e il. Nell’altra partita in programmaveneto tra i Rangerse il. Ecco come è andata. Parte subito forte ilal Mirabello di Reggio Emilia e dopo 9’ trova la meta con Della Sala. Il piede di Thomson allarga il vantaggio rossoblù, con il Valoche non riesce a reagire e al 22’ arriva la seconda meta ospite con Lertora per lo 0-20. La reazione dei padroni di casa arriva al 34’ con la meta di Resino, che poi al 61’ riporta sotto break i suoi con la seconda meta personale, ma il piazzato di Thomson al 69’ chiude il discorso sul 17-26.