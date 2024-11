Tennis Massa Lombarda, ancora a secco di vittoria dopo quattro giornate di campionato e già certa di dover disputare i play out per salvarsi. Domenica scorsa i ravennati hanno perso 5-1 sul campo del Tennis Club Santa Margherita Ligure, una delle pretendenti al titolo italiano. Lorenzo Rottoli ha ceduto al più quotato Andrea Pellegrino (n.259 del ranking mondiale), l’under 18 rumeno Calin Teodor Stirbu (classifica 2.4) ha tenuto testa al 2.1 Luca Castagnola, il 16enne Pietro Ricci ha strappato un set a Filippo Romano, mentre Filippo Giovannini ha trovato semaforo rosso con l’olandese Matwe Middelkoop. Nei doppi a firmare il punto della bandiera è stata la giovanissima coppia Ricci-Stirbu. Domenica il CT Massa Lombarda riceverà il Circolo del Tennis Palermo. Sport.quotidiano.net - Tennis A1 . Massa Lombarda ancora a secco. I play out sono una certezza Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Continua il momento negativo del Circolodi vittoria dopo quattro giornate di campionato e già certa di dover disputare iout per salvarsi. Domenica scorsa i ravennati hanno perso 5-1 sul campo delClub Santa Margherita Ligure, una delle pretendenti al titolo italiano. Lorenzo Rottoli ha ceduto al più quotato Andrea Pellegrino (n.259 del ranking mondiale), l’under 18 rumeno Calin Teodor Stirbu (classifica 2.4) ha tenuto testa al 2.1 Luca Castagnola, il 16enne Pietro Ricci ha strappato un set a Filippo Romano, mentre Filippo Giovannini ha trovato semaforo rosso con l’olandese Matwe Middelkoop. Nei doppi a firmare il punto della bandiera è stata la giovanissima coppia Ricci-Stirbu. Domenica il CTriceverà il Circolo delPalermo.

Il Circolo Tennis Massa Lombarda subisce la terza sconfitta in serie A1 maschile, rimanendo in fondo alla classifica. Indisponibilità e sconfitte pesanti complicano il cammino della giovane squadra.

Seconda sconfitta consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda nel campionato di serie A1 maschile. Partenza dunque decisamente in salita per i massesi.

Terza sconfitta consecutiva per il Circolo Tennis Massa Lombarda nella Serie A1 maschile 2024. Nella terza giornata del girone 4, la squadra romagnola è

Campionato serie A1 di tennis, il TC Santa Margherita Ligure affronta il CT Massa Lombarda.