Negli Stati Uniti solo 12mila nuovi posti di lavoro ora Kamala trema

solo 12mila nuovi posti di lavoro Negli Stati Uniti a ottobre: il dato che fa tremare l'economia Usa. Le spiegazioni non sembrano bastare al clamoroso flop dell'occupazione statunitense. Il sogno americano è sempre più un incubo se è vero, come è vero, che in un mese i posti di lavoro in più prodotti dall'economia degli Stati Uniti sono solo 12mila.

Il dato di settembre, stimato originalmente in 254.000 nuovi impieghi, è stato rivisto a 223.000. Gli analisti avevano previsto per ottobre la creazione di circa 110.000 posti di lavoro e un tasso di ...

A ottobre sono stati creati solo 12.000 posti di lavoro ... sono considerati disoccupati negli Stati Uniti. D'altra parte, "l'occupazione ha continuato la sua tendenza al rialzo nel settore sanitario ...

