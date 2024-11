venerdì del Gran Premio della Malesia, dedicato alle prime prove libere e alle pre-qualifiche. Jorge Martin e Francesco Bagnaia si sono dimostrati velocissimi sul tracciato di Sepang, confermando di avere tutta l’intenzione di suonarsele di santa ragione quando più conterà, ovverosia quando verranno assegnati i punti iridati. Parità assoluta, fra lo spagnolo e l’italiano, che nella classifica dei tempi sono stati avvicinati dal solo Enea Bastianini. Il riminese si conferma particolarmente a proprio agio sul circuito edificato vicino a Kuala Lumpur, dove lo scorso anno ha ottenuto un’inaspettata vittoria. Proprio Bestia potrebbe recitare un ruolo cruciale nella battaglia per il titolo. Sappiamo che Martin è padrone del proprio destino, nel senso che arrivando sempre immediatamente alle spalle di Bagnaia, si laureerebbe Campione del Mondo. Oasport.it - MotoGP, Bagnaia e Martin se le danno di santa ragione nel venerdì di Sepang. Bastianini si conferma cruciale terzo incomodo Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Tutto secondo copione durante ildel Gran Premio della Malesia, dedicato alle prime prove libere e alle pre-qualifiche. Jorgee Francescosi sono dimostrati velocissimi sul tracciato dindo di avere tutta l’intenzione di suonarsele diquando più conterà, ovverosia quando verranno assegnati i punti iridati. Parità assoluta, fra lo spagnolo e l’italiano, che nella classifica dei tempi sono stati avvicinati dal solo Enea. Il riminese siparticolarmente a proprio agio sul circuito edificato vicino a Kuala Lumpur, dove lo scorso anno ha ottenuto un’inaspettata vittoria. Proprio Bestia potrebbe recitare un ruolonella battaglia per il titolo. Sappiamo cheè padrone del proprio destino, nel senso che arrivando sempre immediatamente alle spalle di, si laureerebbe Campione del Mondo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:se ledi santa ragione nel venerdì di Sepang. Bastianini si conferma cruciale terzo incomodo; GP Thailandia 2024, ordine di arrivo:fenomenale,limita i danni. Acosta 3°;2024. GP della Thailandia. Il vincitore Pecco: "I 5 punti di oggi non sono un grande guadagno, mafiducia";vs, come nel 2023 è un Mondiale per due. Cosa aspettarsi ora negli ultimi 5 GP? Chi è il favorito?;Australia 2024. Marquez batte, terzo, limita i danni;vince la Sprint Race in Giappone e va a -15 da

MotoGP, Bagnaia e Martin se le danno di santa ragione nel venerdì di Sepang. Bastianini si conferma cruciale terzo incomodo

(oasport.it)

Tutto secondo copione durante il venerdì del Gran Premio della Malesia, dedicato alle prime prove libere e alle pre-qualifiche. Jorge Martin e Francesco ...

MotoGp Thailandia: Bagnaia vince su Martin e va a -17. Caduto Marquez

(agi.it)

AGI - Sul bagnato del circuito di Buriram, in Thailandia, Francesco Bagnaia tira fuori una gara pressoché perfetta e centra un bel successo nel terzultimo appuntamento della stagione di MotoGp. Nonost ...

MotoGP 2024. GP della Thailandia. Il vincitore Pecco Bagnaia: "I 5 punti di oggi non sono un grande guadagno, ma danno fiducia"

(moto.it)

Il campione del mondo ha ridotto a 17 i punti di svantaggio da Martin, centrando la nona vittoria stagionale: Dovevo per forza di cose vincere ...

MotoGP Bagnaia o Martin, salta l'ultima sfida: GP Valencia a rischio, il ciclone Dana stravolge il calendario

(sport.virgilio.it)

Valencia in ginocchio dopo il ciclone Dana, l'ultima gara del Mondiale MotoGP a rischio, la sfida finale tra Bagnaia e Martin per il Mondiale potrebbe disputarsi altrove ...