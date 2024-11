Il Tribunale di Napoli ribalta le accuse di frode fiscale per 5 milioni di euro: l’azienda è assolutamente legittima - Il Tribunale riconosce la legittimità delle operazioni economiche dell’azienda difesa dallo Studio Maior, smentendo le accuse di frode fiscale per milioni di euro “Dopo un lungo e articolato processo, il Tribunale di Napoli ha pronunciato l’assoluzione del nostro cliente, dichiarando la non colpevolezza riguardo le imputazioni relative a emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesse dichiarazioni IVA per un importo totale superiore ai 5 milioni di euro. La difesa, condotta dallo Studio Associato Maior e rappresentata dagli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo, ha saputo evidenziare in aula la reale sussistenza dell’attività aziendale dell’imprenditore e la natura effettiva delle operazioni contestate. Puntomagazine.it - Il Tribunale di Napoli ribalta le accuse di frode fiscale per 5 milioni di euro: l’azienda è assolutamente legittima Leggi tutto su Puntomagazine.it (Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)- Ilriconosce la legittimità delle operazioni economiche deldifesa dallo Studio Maior, smentendo lediperdi“Dopo un lungo e articolato processo, ildiha pronunciato l’assoluzione del nostro cliente, dichiarando la non colpevolezza riguardo le imputazioni relative a emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesse dichiarazioni IVA per un importo totale superiore ai 5di. La difesa, condotta dallo Studio Associato Maior e rappresentata dagli avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo, ha saputo evidenziare in aula la reale sussistenza dell’attività aziendale dell’imprenditore e la natura effettiva delle operazioni contestate.

