Teatro della Pergola: “Dialogo di una prostituta con il suo cliente”, di Dacia Maraini. Spettacolo gratuito (Di giovedì 31 ottobre 2024) Al Teatro della Pergola lunedì 18 novembre alle 19 va in scena "Dialogo di una prostituta con il suo cliente” di Dacia Maraini interpretato da Simona Cavallari, nell'ambito de La Toscana delle Donne; per lo Spettacolo, gratuito fino a esaurimento dei posti, sono aperte le iscrizioni su Eventbrite L'articolo Teatro della Pergola: “Dialogo di una prostituta con il suo cliente”, di Dacia Maraini. Spettacolo gratuito proviene da Firenze Post. .com - Teatro della Pergola: “Dialogo di una prostituta con il suo cliente”, di Dacia Maraini. Spettacolo gratuito Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Allunedì 18 novembre alle 19 va in scena "di unacon il suo cliente” diinterpretato da Simona Cavallari, nell'ambito de La Toscana delle Donne; per lofino a esaurimento dei posti, sono aperte le iscrizioni su Eventbrite L'articolo: “di unacon il suo cliente”, diproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, allaarriva il 'di unacon il suo cliente'; Empoli: muore 16enne in moto dopo lo scontro con un’auto. Deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale; Migranti: il decreto del governo sui “Paesi sicuri” diventa emendamento. L’opposizione insorge; Firenze: tenta di portar via merce da supermercato di via Pisana. Sfugge al vigilante. Bloccato dalla polizia; Toscana delle Donne, serata inaugurale il 16 novembre con il reading di Stefania Sandrelli; La Toscana delle Donne, a novembre parte ‘Il Viaggio’ verso diritti e parità di genere; Approfondisci 🔍

Teatro della Pergola: “Dialogo di una prostituta con il suo cliente”, di Dacia Maraini. Spettacolo gratuito

(firenzepost.it)

FIRENZE – Al Teatro della Pergola lunedì 18 novembre alle 19 va in scena “Dialogo di una prostituta con il suo cliente” di Dacia Maraini interpretato da Simona Cavallari, nell’ambito de La Toscana ...

Teatro, alla Pergola arriva il 'Dialogo di una prostituta con il suo cliente'

(055firenze.it)

Una prostituta, Manila, e un suo cliente, uno studente universitario di buona famiglia. Ne nasce un dialogo. 'Dialogo di una prostituta con il suo cliente', testo teatrale coinvolgente e profondo ...

Teatro: alla Pergola "Il nome della rosa"

(nove.firenze.it)

Il nome della rosa è un omaggio a Umberto Eco nella prima versione teatrale italiana di Stefano Massini per la regia di Leo Muscato, al Teatro della Pergola di Firenze da martedì 28 novembre a ...

Morto Glauco Mauri, Marco Giorgetti: “Il più grande di tutti. Teatro della Pergola pieno della sua leggenda”

(lanazione.it)

Così Marco Giorgetti, direttore generale del Teatro della Toscana di cui fa parte la Pergola, teatro fiorentino «pieno della sua leggenda, che si è realizzata in tempi più o meno vicini ...