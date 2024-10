Ilfoglio.it - “Mi auguro Totti non ritorni a giocare, sarebbe triste”. Parla lo scrittore Bonvissuto

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Miche non accada mai. Rischia di vanificare una carriera leggendaria. Mi ricorderebbe queitristi e senza senso. Quello di George Foreman. O di Bjorn Borg, che tornò giocando con la racchetta di legno che nessuno usava più. Spero di non dover assistere a uno spettacolo simile”. L’argomento è di quelli sulla bocca di tutti in città: un possibile ritorno in campo di Francesco, che ha confermato l’interesse da parte del Como. Ne parliamo con loe grande tifoso della Roma Sandro, squadra del cuore cui ha dedicato un libro di grande successo, una sorta di romanzo di formazione del tifoso giallorosso, “La gioia fa parecchio rumore” (Einaudi). Unosui generis, che non ha lasciato il lavoro quotidiano come cameriere all’Osteria Candido, in zona Balduina.