La storia del primo videogioco horror mai prodotto: ha terrorizzato i bambini degli anni ‘80 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sviluppato da James Andreasen per Atari 2600, Haunted House è ricordato come gioco di culto in quanto primo esponente del genere survival horror. Una storia perfetta da riscoprire il giorno di Halloween. Fanpage.it - La storia del primo videogioco horror mai prodotto: ha terrorizzato i bambini degli anni ‘80 Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sviluppato da James Andreasen per Atari 2600, Haunted House è ricordato come gioco di culto in quantoesponente del genere survival. Unaperfetta da riscoprire il giorno di Halloween.

