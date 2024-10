Disney Lorcana, arriva il nuovo set TCG Mare di Azzurrite: le foto in esclusiva di tre carte nuove per FqMagazine (Di giovedì 31 ottobre 2024) A novembre arriverà sul mercato Mare di Azzurrite, il nuovo set di carte per Disney Lorcana che vedrà debuttare nel gioco i personaggi da Disney Big Hero 6 e Cip e Ciop: Agenti Speciali. Ma facciamo un passo indietro, cos’è Lorcana? Lanciato a livello mondiale nell’agosto del 2023, Disney Lorcana è un trading card game (o gioco di carte collezionabili) che attinge a piene mani nell’universo dei celebri cartoni della Walt Disney, portando nei mazzi dei giocatori personaggi e luoghi sia dai classici, come la Bella Addormentata e la Sirenetta, che dalle opere più recenti, come Encanto e Frozen. Ilfattoquotidiano.it - Disney Lorcana, arriva il nuovo set TCG Mare di Azzurrite: le foto in esclusiva di tre carte nuove per FqMagazine Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A novembre arriverà sul mercatodi, ilset diperche vedrà debuttare nel gioco i personaggi daBig Hero 6 e Cip e Ciop: Agenti Speciali. Ma facciamo un passo indietro, cos’è? Lanciato a livello mondiale nell’agosto del 2023,è un trading card game (o gioco dicollezionabili) che attinge a piene mani nell’universo dei celebri cartoni della Walt, portando nei mazzi dei giocatori personaggi e luoghi sia dai classici, come la Bella Addormentata e la Sirenetta, che dalle opere più recenti, come Encanto e Frozen.

