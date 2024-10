"Tre Capitali Cristiane oggi. Rileggendo Richard Krautheimer", ciclo conferenze al Colosseo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In occasione dell’apertura delle celebrazioni del Giubileo e a trent’anni dalla morte di Richard Krautheimer, insigne storico dell’arte e storico dell’architettura, il Parco archeologico del Colosseo propone un ciclo di conferenze in Curia Iulia a partire dal volume “Tre Capitali Cristiane Romatoday.it - "Tre Capitali Cristiane oggi. Rileggendo Richard Krautheimer", ciclo conferenze al Colosseo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In occasione dell’apertura delle celebrazioni del Giubileo e a trent’anni dalla morte di, insigne storico dell’arte e storico dell’architettura, il Parco archeologico delpropone undiin Curia Iulia a partire dal volume “Tre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Tre Capitali Cristiane oggi. Rileggendo Richard Krautheimer", ciclo conferenze al Colosseo; Tre Capitali Cristiane oggi. Rileggendo Richard Krautheimer | Milano; Tre capitali cristiane: ciclo di conferenze in ricordo di Richard Krautheimer al Parco archeologico del Colosseo; Costantinopoli: una città, tre capitali (una delle quali cristiana); Città degli imperatori e città degli apostoli. Roma tardoantica e la metamorfosi in ‘capitale cristiana’; Le sette virtù cristiane: tre virtù teologali e quattro cardinali; Leggi >>>

"Tre Capitali Cristiane oggi. Rileggendo Richard Krautheimer", ciclo conferenze al Colosseo

(romatoday.it)

Il ciclo di conferenze si aprirà giovedì 31 ottobre alle 16.30 con un intervento di Monsignor Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma, che offrirà un ...

Cristiani perseguitati nel mondo: 18 Paesi ostili/ La novità Nicaragua, le “conferme” di India e Pakistan

(ilsussidiario.net)

I cristiani perseguitati nel mondo sono in aumento, la Chiesa ha stilato un report individuando ben 18 Paesi ostili, ecco tutti i dettagli ...

Gli ultimi cristiani a sud del Litani: «Intorno tutto distrutto, siamo soli. Ma non si sopravvive nel deserto»

(msn.com)

DAL NOSTRO INVIATO BEIRUT Nel Sud del Libano c’è una piccola costellazione di villaggi cristiani proprio al confine con Israele. Per un anno sulle loro teste sono passati i razzi di Hezbollah da una p ...

Capitali europee: quali sono, elenco e mappa interattiva

(viaggiaregratis.eu)

Parigi e Vienna. Quali sono le capitali più economiche in Europa? Budapest, Praga, Bucarest e Vilnius. Qual è la capitale europea della cultura per il 2024? Le tre città designate come capitale ...