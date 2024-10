Impresaitaliana.net - Contrasto al sommerso, Governo bacchettato dalla Commissione UE

Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Uil, Ivana Veronese: “Ritardo degli interventi dial, a rischio la sesta rata del Pnrr” Non solo ritardo per quanto riguarda le misure e gli interventi da porre in essere nelalcome previsto dal Pnrr ma anche mancanza di confronto con le parti sociali presenti nel Comitato nazionale istituito ad hoc e che ilavrebbe convocato solo due volte ad interventi già fatti. Questo è quanto dichiaratosegretaria confederale della Uil, Ivana Veronese che lamenta assenza di confronto e riferisce che che laeuropea, anche per questo, avrebbeil