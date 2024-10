UniCredit-Commerzbank, Bce manda un messaggio a Berlino e benedice l’approccio europeo (Di martedì 29 ottobre 2024) La Bce torna a benedire l’ipotetica fusione fra UniCredit e Commerzbank e lo fa per bocca del vicepresidente Luis de Guindos Jurado. “A mio parere un approccio europeo dovrebbe prevalere su quelli nazionali. È così che dovrebbe procedere l’integrazione”, ha spiegato de Guindos. Entro un paio di mesi la Bce passerà dalle parole ai fatti, esprimendo il suo parere sugli aspetti di vigilanza della possibile fusione UniCredit-Commerzbank. Quifinanza.it - UniCredit-Commerzbank, Bce manda un messaggio a Berlino e benedice l’approccio europeo Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La Bce torna a benedire l’ipotetica fusione frae lo fa per bocca del vicepresidente Luis de Guindos Jurado. “A mio parere un approcciodovrebbe prevalere su quelli nazionali. È così che dovrebbe procedere l’integrazione”, ha spiegato de Guindos. Entro un paio di mesi la Bce passerà dalle parole ai fatti, esprimendo il suo parere sugli aspetti di vigilanza della possibile fusione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Guindos (Bce) all’Italia : “Ratifica Mes sarebbe coerente con rivendicazioni di europeismo su Unicredit – Commerzbank”

(Ilfattoquotidiano.it)

Pizzino all’Italia da parte della Banca centrale europea. “Una ratifica del trattato Mes rappresenterebbe un approccio pro-Ue da parte dell’Italia, coerente con quello rivendicato sull’operazione Unicredit-Commerzbank”, ha detto il vice-presidente ...

Deutsche Bank non interessata a Commerzbank - almeno nel breve - BCE verso l'autorizzazione ad Unicredit a salire al 29 - 9%

(Ilgiornaleditalia.it)

James von Moltke, AD di Deutsche Bank, sulla fusione con Commerzbank: "Avevamo bisogno di tempo per essere completamente pronti e quel momento non è ancora arrivato" Deutsche Bank non accelera verso una fusione rapida con Commerzbank, ma non ...

UniCredit-Commerzbank, Bce manda un messaggio a Berlino e benedice l’approccio europeo

(quifinanza.it)

Il vicepresidente della Bce de Guindos benedice l’approccio europeo: si tratta di un messaggio a Berlino, ostile alla fusione UniCredit-Commerzbank ...

De Guindos (Bce) all’Italia: “Ratifica Mes sarebbe coerente con rivendicazioni di europeismo su Unicredit – Commerzbank”

(ilfattoquotidiano.it)

Pizzino all’Italia da parte della Banca centrale europea. “Una ratifica del trattato Mes rappresenterebbe un approccio pro-Ue da parte dell’Italia, coerente con quello rivendicato sull’operazione Unic ...

Bce: De Guindos all'ANSA: 'Su Unicredit-Commerz approccio europeo'

(ansa.it)

Il vice-presidente della Bce, Luis de Guindos, descrive così la situazione economica dell'area euro.

Unicredit-Commerzbank: i tedeschi alzano le barricate

(futuro-europa.it)

Cerchiamo di mettere in luce i retroscena ed i passaggi critici dell'intrigante vicenda dell'aggregazione fra Unicredit e Commerzbank, che ha creato una cer ...