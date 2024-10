Milano, donna di 60 anni precipita dal terzo piano: si indaga su tutte le piste (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia nel Milanese. Stamani, una donna è precipitata dal suo appartamento. Gli inquirenti indagano su piste di varia natura L'articolo Milano, donna di 60 anni precipita dal terzo piano: si indaga su tutte le piste proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Milano, donna di 60 anni precipita dal terzo piano: si indaga su tutte le piste Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia nel Milanese. Stamani, unata dal suo appartamento. Gli inquirentino sudi varia natura L'articolodi 60dal: sisuleproviene da Il Difforme.

Tragedia intorno alle 9 di martedì 29 ottobre in via Sanremo 5. Sul posto i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto ...

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Una donna di 60 anni, stamattina, è precipitata da un'abitazione al terzo piano di un condominio di San Giuliano Milanese ed è morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...

