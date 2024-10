Biccy.it - Helena si vendica di Lorenzo, il GF censura: “Glielo danno di nascosto”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Subito dopo aver scoperto cheSpolverato e Shaila Gatta nella loro gita in Spagna si sono dati da fare in tutti i sensi,Prestes ieri sera al Grande Fratello è andata su tutte le furie ed ha accusato i due coinquilini di essere stati giocatori e falsi: “Ma che bello, bel viaggio vi siete fatti. Vi ci voleva il viaggio, avete ringraziato il Grande Fratello? Non mi sembrate coerenti. Vi auguro di vivervi questa esperienza lavorativa. Siete stati chiari? Ma quando? Siete così sicuri? Il lavoro per voi è importante. Almeno adesso tunon sarai più confuso. Siete due grandi giocatori questo è chiaro. Hai fatto un bel gioco tu. Non è così? Io dico di sì. E tu Shaila non dirmi che ti dispiace. Non sei vera e nemmeno coerente. Adesso avete anche unito amore e lavoro“. La gieffina ha continuato a sfogarsi anche dopo la puntata: “Io vedo poca coerenza e molto gioco.