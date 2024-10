“Che schifo”. Grande Fratello, Shaila spiffera cose di Javier e cala il gelo. Il pubblico non perdona (Di martedì 29 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tornati, a sorpresa, dalla Spagna facendo il loro ingresso nella casa del Grande Fratello durante la diretta andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre. Javier Martinez ha scoperto del flirt nato tra i due durante la settimana al Gran Hermano e dopo la puntata si è sfogato con la gieffina Mariavittoria Minghetti facendole una confidenza che Shaila aveva fatto tempo fa a Javier: “Adesso ve lo dico perché non mi frega più nulla”, ha esordito il pallavolista argentino. “Questa cosa non volevo dirla ma una volta Shaila mi ha detto: ‘Secondo te a Lorenzo può essere che gli piace anche l’altro, non solo le femmine? Sta sempre abbracciato a Michael’. E ha usato termini poco carini”, ha confessato Javier, lasciando senza parole la concorrente Mariavittoria. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato eGatta sono tornati, a sorpresa, dalla Spagna facendo il loro ingresso nella casa deldurante la diretta andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre.Martinez ha scoperto del flirt nato tra i due durante la settimana al Gran Hermano e dopo la puntata si è sfogato con la gieffina Mariavittoria Minghetti facendole una confidenza cheaveva fatto tempo fa a: “Adesso ve lo dico perché non mi frega più nulla”, ha esordito il pallavolista argentino. “Questa cosa non volevo dirla ma una voltami ha detto: ‘Secondo te a Lorenzo può essere che gli piace anche l’altro, non solo le femmine? Sta sempre abbracciato a Michael’. E ha usato termini poco carini”, ha confessato, lasciando senza parole la concorrente Mariavittoria.

Shaila Gatta nelle ultime ore ha inveito contro Javier Martinez colpevole di aver riferito alcune presunte cattiverei che lei avrebbe detto contro Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.

Shaila Gatta è stata la grande protagonista dell'ultima puntata del Grande Fratello: dopo una settimana in Spagna al Gran Hermano - insieme a Lorenzo Spolverato con il quale ora ...

