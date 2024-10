Ottobre Rosa - A Treviso arriva l'Autobus Rosa per la prevenzione (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ulss 2 conclude in bellezza l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con una iniziativa itinerante: nella mattinata di mercoledì 30 Ottobre, l’Autobus Rosa farà tappa in alcuni punti strategici della città di Treviso portando informazioni preziose sulla prevenzione del Trevisotoday.it - Ottobre Rosa - A Treviso arriva l'Autobus Rosa per la prevenzione Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ulss 2 conclude in bellezza l’, mese dedicato alladel tumore al seno, con una iniziativa itinerante: nella mattinata di mercoledì 30, l’farà tappa in alcuni punti strategici della città diportando informazioni preziose sulladel

Ottobre Rosa - A Treviso arriva l'Autobus Rosa per la prevenzione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ASCOLTI TV 27 OTTOBRE 2024 • Domenica • Gli ascolti tv del 27 ottobre 2024 con il finale di stagione di Sempre al Tuo Fianco, il Gran Premio di Formula 1. Ecco tutti i dati. Gruppi R A I24H – 3136 33.84PT – 7514 36.89 M E D I A S E T24H – ... (Bubinoblog)

ASCOLTI TV 27 OTTOBRE 2024 • Domenica • Gli ascolti tv del 27 ottobre 2024 con il finale di stagione di Sempre al Tuo Fianco, il Gran Premio di Formula 1. Ecco tutti i dati. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Uno ... (Bubinoblog)

TREVISO - L'Usl conclude in bellezza l’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con una iniziativa itinerante: nella mattinata di mercoledì ... (ilgazzettino.it)

TREVISO – Dopo il trionfale debutto di “Madama Butterfly” al Teatro Mario Del Monaco, che ha registrato il tutto esaurito, il capolavoro di Giacomo Puccini torna in scena domani, domenica 27 ottobre, ... (nordest24.it)

In tutta Italia circa il 12 per cento dei detenuti ha una diagnosi psichiatrica grave, in totale quasi seimila persone. La nave dei folli Ecuador, assassinato un altro magistrato, il secondo in tre ... (lecronachelucane.it)