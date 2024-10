Massa Lombarda, crea falso profilo Whatsapp per richiedere ricariche telefoniche. Nei guai 27enne (Di lunedì 28 ottobre 2024) Massa Lombarda (Ravenna), 28 ottobre 2024 – ‘Tentata truffa’ e ‘sostituzione di persona’. Stiamo parlando dei reati che sono costati una denuncia a piede libero, da parte dei Carabinieri di Massa Lombarda, ad un 27enne di origini marchigiane, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, presunto responsabile di una tentata truffa ai danni di una tabaccheria situata nella cittadina. Al fine di reperire denaro, l'uomo aveva creato un profilo Whatsapp associandogli l’immagine di una donna che effettivamente è tra le amicizie del tabaccaio. Attraverso questo falso profilo, il 27enne ha più volte richiesto ricariche telefoniche al titolare dell’esercizio pubblico il quale, vista la reale conoscenza della donna ritratta nell’immagine, l’ha contattata scoprendo così di essere vittima di tentativo di truffa. Ilrestodelcarlino.it - Massa Lombarda, crea falso profilo Whatsapp per richiedere ricariche telefoniche. Nei guai 27enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Ravenna), 28 ottobre 2024 – ‘Tentata truffa’ e ‘sostituzione di persona’. Stiamo parlando dei reati che sono costati una denuncia a piede libero, da parte dei Carabinieri di, ad undi origini marchigiane, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, presunto responsabile di una tentata truffa ai danni di una tabaccheria situata nella cittadina. Al fine di reperire denaro, l'uomo avevato unassociandogli l’immagine di una donna che effettivamente è tra le amicizie del tabaccaio. Attraverso questo, ilha più volte richiestoal titolare dell’esercizio pubblico il quale, vista la reale conoscenza della donna ritratta nell’immagine, l’ha contattata scoprendo così di essere vittima di tentativo di truffa.

