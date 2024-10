Trump cerca la rimonta: “Con Harris si va verso Terza guerra mondiale” (Di domenica 27 ottobre 2024) Trump, agli sgoccioli della corsa alla Casa Bianca, ha deciso di riproporre uno dei suoi cavalli di battaglia, avvertendo gli Stati Uniti sui pericoli che una futura presidente Harris potrebbe portare nel Paese L'articolo Trump cerca la rimonta: “Con Harris si va verso Terza guerra mondiale” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump cerca la rimonta: “Con Harris si va verso Terza guerra mondiale” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024), agli sgoccioli della corsa alla Casa Bianca, ha deciso di riproporre uno dei suoi cavalli di battaglia, avvertendo gli Stati Uniti sui pericoli che una futura presidentepotrebbe portare nel Paese L'articolola: “Consi va” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa, Trump infiamma il duello: “Con Harris sicuramente ci sarà la terza guerra mondiale” - Kamala Harris «ci porterà sicuramente alla terza guerra mondiale con la sua incompetenza. Ed eleggerla presidente vorrebbe dire ... (iltempo.it)

Il presidente showman. Donald Trump sazia la pancia d'America - Quando Biden ha passato il testimone a Harris ha sbandato, Trump non sapeva come prenderla. Poi ha messo da parte i consigli dello staff, ha preso di peso la ... (huffingtonpost.it)

Harris e Obama: un duo affiatato in Georgia, tra emozione e strategie vincenti - La competizione è serratissima, la tensione cresce, l’attenzione di tutti è sui sondaggi, che però seppur molto vari, mettono tutti in evidenza che la partita in corso è pari, con Donald Trump che sem ... (globalist.it)

Usa 2024, Harris insiste: 'Trump è un fascista' - WASHINGTON, 23 OTT - "Sono convinta che Trump sia un fascista". Lo ha ribadito Kamala Harris all'incontro con gli elettori in Pennsylvania ospitato dalla Cnn. "E non lo penso solo io, ma lo pensano an ... (messaggeroveneto.gelocal.it)