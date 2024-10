Ilrestodelcarlino.it - Prestia mostruoso, Tavsan procura il penalty

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Pisseri 6. Para senza difficoltà la conclusione centrale di Juric, poi rimane a guardare il tiro, fuori di poco, dello stesso attaccante bresciano. Nella ripresa gli ospiti spingono ma non concludono, per lui un’uscita bassa e poco altro. Ciofi 6. Parte aggredendo la fascia a supporto di Adamo, poi arretra il raggio e rimane a dar manforte a7,5. Primo tempo da umano, ripresa semplicemente mostruosa. Arriva su tutti i palloni che passano per vie centrali. Spende giustamente un giallo per fermare un contropiede. Mangraviti 6. Non al meglio, ma da ex di turno voleva esserci. I centimetri e l’esperienza si sono fatti sentire. Rischia il rigore su un angolo a sfavore (dal 33’ st Pieraccini 6. Legge bene un paio di situazioni e di testa sbroglia nonostante conceda centimetri agli avanti bresciani). Adamo 6,5.