Mister Movie | Brutte Notizie per Star Wars il film di Rey Skywalker perde lo sceneggiatore

I fan disono in trepidazione per due importanti aggiornamenti su progetti futuri. Con il ritorno sul grande schermo atteso ormai da anni, Disney e Lucashanno finalmente rivelato le sorti di due produzioni: ilsu The Mandalorian & Grogu, che sembra procedere a gonfie vele, e quello dedicato a Rey, che invece affronta nuovi imprevisti. The Mandalorian & Grogu: Conclusa la Produzione per ildi Jon Favreau Dal 2019, anno di uscita di The Rise ofè stato assente dai cinema. Tuttavia, questo periodo di attesa è destinato a concludersi nel maggio 2026, quando The Mandalorian & Grogu debutterà sul grande schermo.