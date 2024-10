Ilrestodelcarlino.it - In via Panni cuore e solidarietà. Charitas, la casa d’accoglienza cresciuta grazie ai familiari

(Di domenica 27 ottobre 2024) E’ una grandein cui vivono, trascorrendo il proprio tempo tra attività interne ed esterne, settanta ospiti tra i 12 (il più piccolo) e i 65 anni. Addentrarsi nei diversi nuclei della struttura è commovente per come gli operatori si prendono cura degli ospiti, per la tipologia di servizi che offrono e per l’amore che donano. Ognuno ha la propria cameretta, da quella più arredata a quella ‘fatta’ di soli materassi, per questioni di sicurezza. Parliamo dello storico istitutodi Modena, nato nel 1942 per volontà di Monsignor Ermanno Gerosa e nel 2008 divenuto Azienda di Servizi alla Persona (ASP). Una struttura dedicata alla cura e assistenza delle persone con disabilità psico-fisica grave e gravissima unica nel suo genere e che continua a crescere soprattuttoaidei pazienti.