Ilgiorno.it - Enrico Pazzali, dalla Fiera ai dossier illegali: “Avete qualcuno di interessante?” Tra gli spiati anche Letizia Moratti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Erano convinti che sarebbero riusciti a “fregare” tutta Italia con la loro fabbrica di, realizzati entrando nelle bdati più importanti e usando le informazioni riservate“camuffandole” da “notizie giornalistiche”. Report creati su commissione per soldi, ma“a scopo estorsivo o ricattatorio, per condizionare e influenzare soprattutto i settori della politica e dell’imprenditoria”.aggisu imprese e manager: ecco come funzionava il mercato nero delle info riservate E tra i tentativi di colpire politici spunta quello contro. Carmine Gallo, l’ex “super poliziotto” ora ai domiciliari nell’inchiesta della Dda, avrebbe effettuato “accertamenti su persone vicine politicamente a”, quando era candidata alle Regionali lombarde del 2023.