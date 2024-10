Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, Friedman fa cadere Giada Lini e scoppia il panico in pista. Carolyn Smith: “Gli insegnanti rischiano la vita” – VIDEO

(Di domenica 27 ottobre 2024) Momenti di paura a “con le” durante l’esibizione di Alan. Il giornalista, mentre si cimentava in un paso doble sulle note di “Gangnam Style”, ha sbagliato una presa, facendorovinosamente la sua maestra di ballo. L’incidente ha causato un attimo diin studio. Milly Carlucci, visibilmente preoccupata, è quasi entrata inper soccorrere la, che fortunatamente si è rialzata subito, dando segno di non essersi fatta male. L’esibizione, inebilmente penalizzata dalla caduta, ha ricevuto critiche dalla giuria: Ivan Zazzaroni, uno dei giudici, si è mostrato indeciso sulla performance: “Non so se è stato un disastro o un capolavoro”. Fabio Canino, invece, non ha avuto dubbi: “Un disastro”. Ma è stataad ammonirecon tono severo: “Attento, abbiamo bisogno di