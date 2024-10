Il governo Meloni dimentica la prevenzione al dissesto idrogeologico, zero fondi fino al 2027 (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo le alluvioni recenti (e meno), l’urgenza di interventi per la sicurezza del territorio non trova risposte concrete. Nella Manovrai fondi previsti tardano ad arrivare, lasciando la regione Emilia-Romagna e altre aree vulnerabili esposte al rischio. Se è vero che ci sono fondi per la ricostruzione, manca una mentalità di prevenzione che potrebbe evitare, o anche solo limitare, i danni alle persone e alle cose. I territori a rischio: piove sul bagnato Le devastanti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023 hanno dato una scossa al Paese e messo in luce, in modo drammatico, la fragilità di un territorio che necessita di urgenti misure di prevenzione. A questa realtà, condivisa anche da molte altre regioni d’Italia, non corrisponde però un’adeguata risposta nella Manovra 2025, che rinvia il finanziamento per la messa in sicurezza al 2027. Quifinanza.it - Il governo Meloni dimentica la prevenzione al dissesto idrogeologico, zero fondi fino al 2027 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo le alluvioni recenti (e meno), l’urgenza di interventi per la sicurezza del territorio non trova risposte concrete. Nella Manovraiprevisti tardano ad arrivare, lasciando la regione Emilia-Romagna e altre aree vulnerabili esposte al rischio. Se è vero che ci sonoper la ricostruzione, manca una mentalità diche potrebbe evitare, o anche solo limitare, i danni alle persone e alle cose. I territori a rischio: piove sul bagnato Le devastanti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023 hanno dato una scossa al Paese e messo in luce, in modo drammatico, la fragilità di un territorio che necessita di urgenti misure di. A questa realtà, condivisa anche da molte altre regioni d’Italia, non corrisponde però un’adeguata risposta nella Manovra 2025, che rinvia il finanziamento per la messa in sicurezza al

